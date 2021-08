A Prefeitura de Belo Horizonte agendou para esta segunda-feira (23) uma reunião com representantes de América, Atlético, Cruzeiro e do Mineirão para avaliar as duas primeiras partidas com torcedores. No encontro será apresentado um relatório ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para definir regras para futuras partidas.

A reunião irá avaliar a eficácia das medidas adotadas nas partidas entre Atlético e River Plate, no dia 18, e entre Cruzeiro e Confiança, no dia 20. A partir daí poderão ser propostas novas regras e limites.

Na vitória do Galo por 3 a 0 sobre o River, na partida de volta das quartas de final da Taça Libertadores, o Atlético foi autorizado a receber 30% da lotação do Mineirão, que comporta 61 mil torcedores. Segundo o clube, o público foi de 17 mil espectadores.

No entanto, foram registradas cenas de aglomeração, muitos torcedores sem máscara - dentro e fora do estádio -, o que gerou críticas do prefeito Alexandre Kalil (PSD), que afirmou ter sido desrespeitado e que poderia voltar atrás na decisão de liberar o público nos estádios.

Torcedores sem máscara e aglomerados também foram flagrados na vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Confiança

Após o jogo, a prefeitura se reuniu com os representantes dos clubes para não deixar que o mesmo acontecesse na partida do Cruzeiro e Confiança, na rodada de abertura do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

A advertência do Executivo municipal surtiu efeito. Na noite de sexta (20), o comparecimento do torcedor cruzeirense foi mais tranquilo. Mesmo assim, durante a partida, vencida pelo time celeste por 1 a 0, muitos torcedores se aglomeraram e retiraram a máscara.