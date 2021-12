Pessoas com comorbidades, síndrome de Down, deficiência permanente, gestantes e puérperas a partir de 18 anos, moradores de Belo Horizonte, vão receber, até 30 de dezembro, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. No dia 24 haverá vacinação, mas em horário especial (confira no cronograma abaixo).

Além desse grupo, também podem receber a terceira dose pessoas de faixas etárias cuja segunda aplicação tenha completado quatro meses.

Em todos os casos, é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Para se imunizar, os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais ou apresentar a autorização devidamente preenchida.

Confira o cronograma e faixas etárias convocadas:

Quarta-feira (22): segunda dose de Janssen para pessoas de 37 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 2 meses

Repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 30 a 26 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias.

Quinta-feira (23): dose de reforço para pessoas de 52 e 38 anos que receberam Coronavac, cuja data da segunda dose tenha completado quatro meses.

Sexta-feira (24): dose de reforço para gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente e com síndrome de Down acima dos 18 anos, cuja data da segunda dose tenha completado quatro meses.

Repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 30 a 12 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias.

Segunda-feira (27): dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 59 a 55 anos, cuja data da segunda dose tenha completado quatro meses.

Terça-feira (28): dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 54 a 50 anos, cuja data da segunda dose tenha completado quatro meses.

Quarta-feira (29): dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 49 a 42 anos, cuja data da segunda dose tenha completado quatro meses.

Quinta-feira (30): dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 41 a 18 anos, cuja data da segunda dose tenha completado quatro meses.

Horário de funcionamento

Até esta quinta-feira (23), a vacinação será das 8h às 17h nos pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 nos pontos de drive-thru. Já os shoppings funcionarão das 13h às 19h30. Há também pontos extras de vacinação com horário noturno.

Já na sexta-feira (24), véspera de Natal, a vacinação será das 8h às 12h nos Centros de Saúde, e das 8h às 11h30 nos pontos de drive-thru. Nessa data, excepcionalmente, não haverá vacinação nos postos extras, shoppings e nem nos locais com horário noturno.

Na próxima semana, entre 27 e 30 de dezembro, a vacinação será das 8h às 17h nos pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 nos pontos de drive-thru. Já os shoppings funcionarão das 13h às 19h30. Os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.

