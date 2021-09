Idosos de 79 a 81 anos recebem, a partir da próxima segunda-feira (13), a terceira dose do imunizante contra a Covid-19 em Belo Horizonte. Conforme informou a prefeitura, só poderão se vacinar aqueles que tomaram a segunda dose da CoronaVac há mais de seis meses. Seguindo orientações do Ministério da Saúde, o grupo será imunizado com a Pfizer.

Aqueles que estão nessa faixa etária, mas receberam a AstraZeneca, não devem comparecer aos locais de vacinação, já que completaram o esquema vacinal há menos de seis meses. Por essa mesma razão, os idosos de 85 a 82 anos ainda não foram convocados.

A aplicação do reforço em pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida, de 79 a 81 anos, também será iniciada. Para isso, é necessário que o grupo aguarde o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde para agendamento do dia e horário.

A PBH também destacou que, de acordo com o Ministério da Saúde, a terceira dose, para toda a população brasileira, será aplicada, inicialmente, em idosos com 70 anos ou mais. A ampliação para as demais idades será feita de forma gradativa, respeitando o intervalo entre as aplicações, e está condicionada ao recebimento de novas remessas.

Calendário por faixa etária

Na próxima semana, BH imuniza com a segunda dose pessoas de 27, 28 e 55 anos. Antes disso, neste sábado (11), a PBH realiza uma repescagem para todos os públicos já convocados e que, por alguma razão, ainda não compareceram aos pontos de imunização.

Confira a programação:

Dia 11, sábado: repescagem para públicos já convocados e que por alguma razão ainda não compareceram aos pontos de imunização

repescagem para públicos já convocados e que por alguma razão ainda não compareceram aos pontos de imunização Dia 12, domingo: não haverá vacinação

não haverá vacinação Dia 13, segunda-feira: dose de reforço para idosos de 81 a 79 anos que já tomaram a segunda dose da CoronaVac

dose de reforço para idosos de 81 a 79 anos que já tomaram a segunda dose da CoronaVac Dia 14, terça-feira: segunda dose para pessoas de 28 anos, vacinadas com a CoronaVac. Só poderão tomar a segunda dose nesse dia as pessoas de 28 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 21 de setembro

segunda dose para pessoas de 28 anos, vacinadas com a CoronaVac. Só poderão tomar a segunda dose nesse dia as pessoas de 28 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 21 de setembro Dia 15, quarta-feira: segunda dose para pessoas de 27 anos, vacinadas com a CoronaVac. Só poderão tomar a segunda dose nesse dia as pessoas de 27 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 22 de setembro

segunda dose para pessoas de 27 anos, vacinadas com a CoronaVac. Só poderão tomar a segunda dose nesse dia as pessoas de 27 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 22 de setembro Dia 16, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 55 anos. Só poderão tomar a segunda dose nesse dia as pessoas de 55 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 23 de setembro

Locais, horários e o que levar

As pessoas que ainda precisam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e vão se deslocar aos locais para repescagem neste sábado devem verificar os endereços no portal da prefeitura, por faixa etária ou grupo prioritário. As informações serão divulgadas após às 20h desta sexta. Já os usuários que precisam concluir o esquema vacinal com a segunda dose podem acessar os locais por tipo de imunizante.

O horário de funcionamento dos pontos de vacinação, em dias úteis, é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30, para drive-thru. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno até às 20h. Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h, e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Para que os moradores possam tomar o reforço, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Já para a primeira dose, também é preciso apresentar comprovante de residência.

