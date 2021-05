Mais moradores de Belo Horizonte com doenças crônicas recebem a vacina contra a Covid-19 a partir deste sábado (22). O grupo de 67 mil pessoas – maioria com hipertensão, obesidade e diabetes – garantiu as doses após cadastro no site da prefeitura. Gestantes e mães recentes com comorbidades também integram o público-alvo, que receberá a dose da Pfizer.

A lista com as comorbidades está disponível neste link. Hoje, serão imunizados quem têm de 55 a 59 anos, grávidas e mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, pessoas com síndrome de Down e doença renal.

Na segunda-feira (24), é a vez dos residentes de BH com comorbidades de 49 a 54 anos. Depois, na terça (25), daqueles entre 40 e 48. Já na quarta-feira (26) são as pessoas com doenças crônicas entre 18 e 39 anos. A campanha acontece nos postos fixos, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h (confira os endereços aqui).

Recentemente, a PBH informou que expectativa era vacinar 250 mil moradores – com comorbidades, gestantes e deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC). O número é baseado na campanha de imunização contra a gripe do ano passado e nos dados dos sistemas de informação da prefeitura e saúde complementar.

Segundo o subsecretário de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Fabiano Pimenta, não está descartada a abertura de novo cadastro. “Vamos avaliar. Se for necessário, a prefeitura vai fazer. O nosso objetivo é continuar disponibilizando a vacina à população”.

Boletim

BH se aproxima de 200 mil infectados pela Covid-19, segundo dados do boletim divulgado na sexta-feira (21). Ao todo, 4.898 pessoas já morreram por complicações da doença na capital.

