Os moradores de Belo Horizonte que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) já podem contar a partir desta segunda-feira (6), com consultas on-line para casos suspeitos de novo coronavírus. O serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), quem tiver cadastrado nos Centros de Saúde terá acesso à ferramenta cedida pela Unimed-BH para realizar esse tipo de atendimento com médicos dos SUS, pelo portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

A iniciativa tem o objetivo de atender e orientar a população, diminuindo assim a circulação de pessoas, principalmente os grupos de maior risco como idosos, imunossuprimidos e gestantes que apresentarem sintomas como tosse, dor de garganta, congestão nasal e coriza, com ou sem febre.

O serviço está disponível apenas para os moradores da capital e quem ainda não está cadastrado pode procurar a unidade de referência para fazer a inscrição.

Como funciona

A pessoa acessa o portal da Prefeitura ou o PBH APP e se cadastra para uma Consulta On-line Coronavírus. Após confirmar o cadastro no SUS-BH, o paciente entra em uma tela para escolha da data e horário da teleconsulta, dentro da disponibilidade da rede SUS.

No dia e hora agendados, o usuário entra novamente no sistema com seus dados cadastrais (CPF e data de nascimento) e terá acesso à consulta por vídeo. De acordo com o diagnóstico levantado, ele poderá receber orientações de isolamento domiciliar e receita de medicamento que seguirá escaneada no e-mail de cadastro informado. Com a impressão da receita, o paciente poderá buscar o medicamento no Centro de Saúde de sua área de abrangência.

O paciente com suspeita de Covid-19 seguirá ainda em telemonitoramento, por telefone, pela equipe da unidade de atendimento que irá ligar a cada 48h, de acordo com a indicação médica, para avaliar a evolução dos sintomas relatados na teleconsulta.