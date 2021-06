A prefeitura de Belo Horizonte deu início à distribuição de cestas básicas e kits de higiene, neste sábado (5). A doação é destinada para famílias de estudantes em vulnerabilidade social e econômica.

A cesta de junho pode ser retirada por famílias cadastradas pela PBH. As entregas são feitas em diversos supermercados das bandeiras EPA, Apoio e Super Nosso.

A cesta conta com arroz, feijão, açúcar, macarrão, fubá, sal, farinha de mandioca, óleo, leite em pó, sardinha e extrato de tomate. Já o kit higiênico conta com sabonetes, sabão em barra e água sanitária.

Para consultar o local de retirada da cesta, a família beneficiada deverá informar CPF do responsável e o primeiro nome do estudante matriculado ou responsável pela criança. As famílias têm até 30 de junho para retirar as cestas.