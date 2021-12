A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) acaba de liberar o calendário da vacinação de reforço contra a Covid-19 de 10 a 14 de janeiro. Nesse período, serão vacinadas pessoas de 57 a 54 anos que tenham o intervalo de quatro meses da segunda dose.

A PBH também aplicará a terceira dose do imunizante da Pfizer em moradores da capital com 33, 32, 28 e 27 anos que receberam a Coronavac há quatro meses.

Nesta quinta-feira (30), serão vacinadas as pessoas com comorbidades, de 41 a 18 anos. Já na sexta (31), será feita repescagem da dose de reforço para gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente e com síndrome de Down (acima de 18 anos), e para quem tem de 59 a 18 anos e possui comorbidades.

Na próxima semana (3 a 7 de janeiro), a Prefeitura imunizará professores, rodoviários, metroviários, aeroviários, ferroviários, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólido. Também serão vacinadas com reforço as pessoas de 59 e 58 anos.

Confira o calendário da vacinação de reforço contra Covid-19 em BH para quem tomou a segunda dose ou Janssen há quatro meses:

Data: quinta (30/12)

Público-alvo: pessoas de 41 a 18 anos com comorbidades

Data: sexta (31/12)

Público-alvo: repescagem de reforço para gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente, com síndrome de Down (acima de 18 anos) e pessoas entre 59 e 18 anos com comorbidades

Data: segunda (3/01)

Público-alvo: rodoviários, metroviários, aeroviários, ferroviários, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

Data: terça (4/01)

Público-alvo: trabalhadores da educação infantil

Data: quarta (5/01)

Público-alvo: trabalhadores da educação do Ensino Fundamental

Data: quinta (6/01)

Público-alvo: trabalhadores da educação do Ensino Médio, profissionalizante, EJA (Educação jovens e adultos) e superior

Data: sexta (7/01)

Público-alvo: pessoas de 59 e 58 anos

Data: segunda (10/01)

Público-alvo: pessoas de 57 e 56 anos

Data: terça (11/01)

Pùblico-alvo: pessoas de 33 e 32 anos que receberam Coronavac

Data: quarta (12/01)

Público-alvo: pessoas de 28 e 27 anos que receberam Coronavac

Data: quinta (13/01)

Público-alvo: pessoas de 55 anos

Data: sexta (14/01)

Público-alvo: pessoas de 54 anos

Todos devem levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF no dia da aplicação do reforço. Os critérios e orientações para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de Down, gestantes e puérperas estão disponíveis no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Horário de funcionamento dos locais de vacinação:

De 27 a 30/12: das 8h às 17h nos pontos fixos e extras; e das 8h às 16h30 nos pontos de drive-thru. Já os shoppings funcionarão das 13h às 19h30

Dia 31/12 (véspera de Ano Novo): das 8h às 11h30 nos Centros de Saúde e nos pontos de drive-thru. Na data, excepcionalmente, não haverá vacinação nos postos extras, shoppings e nem nos locais com horário noturno

De 3 a 7/01 e de 10 a 14/01: das 8h às 17h nos Centros de Saúde, pontos fixos e extras; e das 8h às 16h30 nos pontos de drive-thru. Já os shoppings funcionarão das 13h às 19h30.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno para quem for convocado, confira os endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h

