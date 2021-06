A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou, nesta quarta-feira (2), informações sobre o funcionamento dos órgãos e equipamentos públicos neste feriado de Corpus Christi, que será celebrado nesta quinta-feira (3). Na sexta e nos próximos feriados de 2021, não haverá ponto facultativo, para desestimular viagens e aglomerações.

Entre os destaques, o transporte coletivo terá reforço nas linhas que atendem áreas comerciais; equipamentos culturais estarão fechados; e centros de saúde funcionarão com equipe exclusiva para aplicação da vacina contra Covid-19, das 7h30 às 14h. Veja o cronograma completo abaixo:

Parques e Zoológico

Para visitação aos Parques e à Zoobotânica, é necessário realizar agendamento (sujeito à disponibilidade frente à capacidade máxima diária de cada unidade) no site pbh.gov.br/parquesezoobotanica, menu “agendamento de visita”.

Parque das Mangabeiras**

Aberto de 3 a 6 de junho, das 8h às 17h



Serra do Curral**

Aberto de 3 a 6 de junho, das 8h às 17h (entrada permitida até as 16h)



Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Aberto de 3 a 6 de junho, das 8h às 17h



Parque Renato Azeredo

Aberto de 3 a 6 de junho, das 8h às 17h

Parque Aggeo Pio Sobrinho **

Aberto de 3 a 6 de junho, das 8h às 17h



Parque Municipal Jacques Cousteau

Aberto de 3 a 6 de junho, das 8h às 17h



Parque Nossa Senhora da Piedade

Aberto de 3 a 6 de junho, das 8h às 17h



Parque Ecológico da Pampulha

Aberto de 3 a 6 de junho, das 8h às 17h (entrada permitida até as 16h)



Jardim Zoológico e Jardim Botânico**

Aberto de 3 a 6 de junho, das 8h às 17h (entrada permitida até as 16h)



Aquário da Bacia do Rio São Francisco*

Fechado temporariamente em função das medidas restritivas de segurança e prevenção à Covid-19.

** Por recomendação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o acesso aos Parques da Serra do Curral, Aggeo Pio Sobrinho e das Mangabeiras, além dos espaços da Zoobotânica (Jardins Zoológico e Botânico) requer imunização contra a febre amarela, com vacina aplicada no mínimo 10 dias antes da visita.

O estacionamento no Parque das Mangabeiras integra o sistema rotativo digital da BHTrans. Para sua comodidade, baixe o aplicativo “Rotativo Digital BH” (disponível para Android e iOS e adquira seu cupom de estacionamento rotativo virtual).

Cemitérios Municipais

Abertos de 3 a 6 de junho, das 7h às 19h, exclusivamente para atendimento e realização de sepultamentos. O acesso está restrito a 10 pessoas por sepultamento. A visitação a sepulturas está temporariamente suspensa. Plantão administrativo para agendamento de sepultamento: das 7h às 19h.

Limpeza Urbana

Os serviços de coleta domiciliar de lixo e coleta seletiva de recicláveis funcionarão normalmente no dia 3. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) permanecerão abertas em horário integral. Para saber os endereços, basta acessar pbh.gov.br/urpvs.

BH Resolve

Não funcionará no dia 3 de junho. Solicitações e informações em pbh.gov.br ou pelo aplicativo PBH APP.

Equipamentos culturais

Todos os equipamentos culturais estarão fechados no dia 3 de junho.

Assistência Social

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Não funcionarão no dia 3 de junho.



Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Não funcionarão no dia 3 de junho.

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Não funcionarão no dia 3 de junho.

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Não funcionarão no dia 3 de junho.

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar: funcionam normalmente.

Central de Vagas do SUAS

Plantão 24h no dia 3 de junho, pelo telefone (31) 98872-2023.

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)

Funciona normalmente, das 08h30 às 12h30.

Centro Pop Centro Sul (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)

Funciona normalmente, das 8h30 às 12h30.

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

Funciona normalmente, das 12h às 16h30.

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)

Funciona normalmente, das 9h às 16h.

Serviço Especializado de Abordagem Social

Funciona normalmente, com equipe de referência para a cidade, das 09h às 20h.

Sepultamento Gratuito

Plantão das 8h às 17h, na Rua Tupis, 149, 1º andar - Centro. Telefone: (31) 3277-

9834.

Segurança Alimentar e Nutricional

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará no dia 3 de junho.

Central de Abastecimento Municipal (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)

Funcionamento de 7h às 13h.

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Mercado Popular da Lagoinha

Atividades presenciais estão suspensas em função da pandemia. Não haverá atividades on-line.

Direto da Roça

Funcionamento facultativo.

Feira Coberta do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)

Funcionamento de 7h às 13h.

Feira de Orgânicos

Funcionamento facultativo.

Feiras Livres

Funcionamento facultativo.

Feira Modelo da Savassi (Rua Tomé de Souza, entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Pernambuco)

Atividade suspensa em função da pandemia.

Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)

Funcionamento de 8h às 13h.

Restaurantes Populares I, II, III e IV

Funcionamento normal para os feriados, ou seja, oferta de almoço exclusivamente para a população em situação de rua.

Programa Abastecer

Funcionamento de 8h às 12h.

Direitos de Cidadania

Conselho Tutelar (rua Tupis, 149, loja 1 – Centro)

Atendimento 24h no Plantão Centralizado (quinta e sexta-feira).

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Atividades presenciais não foram retomadas em função da pandemia.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Atividades presenciais não foram retomadas em função da pandemia.

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Não funcionará no dia 3 de junho.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Não funcionará no dia 3 de junho.

Saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, SAMU, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs

Funcionarão normalmente 24h.

Unidades 24H

Funcionarão normalmente 24h. As unidades são: Centro de Saúde Barreiro de Cima (Praça Modestino Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa); Centro de Saúde Santa Terezinha (rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha); Centro de Saúde Santa Mônica (rua dos Canoeiros, 320 - Santa Mônica). Nestes locais não há aplicação de vacina.

Centros de Saúde

Funcionarão com equipe exclusiva para aplicação da vacina contra Covid-19, das 7h30 às 14h.

Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratório de Zoonoses e Centros de Esterilização de Cães e Gatos

Não funcionarão no dia 3.

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

Funcionarão com escala de plantão.

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais

Funcionarão das 8h às 12h e das 14h às 18h com equipe de plantão.

Centros de Especialidades Médicas, Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, Central de Atendimento a liminares, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Treinamento e Referência, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Centros de Reabilitação, Centros de especialidades odontológicas, Centros de Convivência, farmácias distritais, Laboratório distritais e Central e a alta complexidade

Não funcionarão no dia 3.

Segurança

Guarda Civil Municipal

Funcionamento normal no dia 3 de junho.

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal no dia 3 de junho.

Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

Trânsito e Transporte

O transporte coletivo irá operar no dia 3 de junho com quadro de horários de domingo e feriados, porém com reforço nas linhas que atendem áreas comerciais. Os usuários podem consultar os horários de sua linha no portal www.pbh.gov.br/bhtrans ou pelo APP Siu Mobile.

