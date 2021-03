A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou a lista dos postos de vacinação contra a Covid-19 que serão destinados à imunização de profissionais da saúde que tenham mais de 60 anos.

Serão nove centros de saúde ao todo, espalhados em cada uma das regionais da capital mineira. Os profissionais de saúde nesta faixa etária, cadastrados no portal da PBH, que por alguma razão não receberam as doses no último sábado (27), poderão, durante esta semana, pir até um dos seguintes endereços:

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: rua Pinheiro Chagas, 252 - Santa Helena;

Secretaria Municipal de Educação (Posto extra): rua Carangola, 288 - Santo Antônio;

Centro de Saúde Jardim Europa: rua Edburgo, 140 - Jardim Europa;

Centro de Saúde Coqueiros: rua Eneida, 1.583 - Coqueiros;

Centro de Saúde Amílcar Viana Martins: rua Nelson de Sena, 90 - Cinquentenário;

Unidade de Referência Secundária (URS) Sagrada Família: rua Joaquim Felício, 101 - Sagrada Família;

Centro de Saúde São Francisco: rua Viana do Castelo, 485 - São Francisco;

Centro de Saúde São Tomás: rua Santa Rosa, 54 - São Tomás;

Centro de Saúde Cidade Ozanan: rua Dr. Furtado de Menezes, 610 - Ipiranga.

Segundo a PBH, os trabalhadores só podem se vacinar nas unidades citadas acima. Para receber a primeira dose, é necessário ser profissional da saúde em atividade na capital mineira; ter preenchido o cadastro para a imunização, de forma válida, até 23h59 de 24 de março; ter completado 60 anos ou mais até 31 de março; não ter recebido a dose contra a Covid-19; não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 30 dias; não ter sido infectado pelo novo coronavírus com início de sintomas nos últimos 30 dias.

É preciso levar um documento de identificação com foto, além do registro no conselho profissional e um comprovante de vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

Contracheque emitido nos últimos três meses; ou

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

Contrato de trabalho; ou

Relatório do CNES; ou

Declaração de Imposto sobre a Renda - Pessoa Física 2020 – ano-calendário 2019, ou 2021 – ano-calendário 2020, com a identificação da ocupação principal declarada; ou

Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde (conforme modelo).

O cadastro de trabalhadores da saúde fechará quinta-feira feira (1º), às 23h59. O formulário pode ser preenchido neste link.

