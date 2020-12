O resultado da 3ª etapa do Cadastro Escolar 2021 para a rede pública de Belo Horizonte foi divulgado nessa quarta-feira (23) pela Secretaria Municipal de Educação. A matrícula já pode ser feita.

De acordo com a Prefeitura de BH, as vagas são para crianças de 0 a 3 anos, nascidas a partir de 1º de abril de 2017, e para gestantes que moram em Belo Horizonte.

A matrícula para os cadastrados nesta etapa termina em 4 de janeiro de 2021, e as crianças que não forem matriculadas dentro do prazo terão suas inscrições canceladas e as vagas serão redistribuídas.

Em 18 de janeiro de 2021 será publicada a segunda chamada da 3ª Etapa, para uma nova rodada de matrículas.

Educação infantil

Segundo a PBH, em 2020, todas as crianças cadastradas de 3 anos foram atendidas, e para 2021, mais uma idade terá atendimento garantido.

A Secretaria Municipal de Educação ampliou o compromisso de atender também todas as crianças de 2 anos com as próximas chamadas que acontecerão a partir de 18 de janeiro e a cada mês do ano de 2021, até que todos os estudantes de 2 a 5 anos sejam contemplados.

Este ano, a renovação de matrícula para alunos que já fazem parte da Rede Municipal de Ensino será automática. Todos terão suas vagas renovadas automaticamente, segundo a PBH, e no próximo ano será realizado um censo para verificar se houve alteração no número de alunos da rede.