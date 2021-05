Pessoas com deficiência permanente, moradoras de Belo Horizonte, que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), do governo federal, têm até as 23h59 deste domingo (30) para fazer o cadastro da PBH que dá direito à vacinação prioritária contra a Covid-19.

Têm direito pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais, mediante esse cadastro prévio. A prefeitura informa que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

A 7ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 detalha que esse grupo inclui pessoas com:

1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.

2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo.

3- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos.

4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar etc”.

