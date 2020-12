A Prefeitura de Belo Horizonte informou, nesta segunda-feira (7), que já entrou em contato com dois institutos brasileiros para verificar a possibilidade de uma possível compra de vacinas contra o novo coronavírus, para imunizar a população da capital mineira. Por meio de nota, a administração municipal afirmou ter conversado com o Instituto Butantan e com o Bio-Manguinhos, mas aguarda a definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde para o planejamento da campanha de vacinação contra a Covid-19.

"Conforme já dito em coletiva, a PBH tem condições para comprar a vacina, caso seja necessário, e já adquiriu seringas para essa vacinação especificamente", afirmou a prefeitura.

No dia 25 de novembro, o prefeito Alexandre Kalil anunciou à imprensa que adquiriu 2 milhões de seringas e reservou recursos para a aquisição de vacinas, caso os governos estadual e federal não apresentem um plano para a vacinação.

O Instituto Butantan, de São Paulo, é responsável pela produção da Coronavac, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que a vacinação em seu Estado terá início no dia 25 de janeiro, caso a aprovação seja feita pela Anvisa.

Já Bio-Manguinhos (Fiocruz) tem acordo com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca.

As duas vacinas estão sendo testadas no Brasil e estão na fase 3 de estudos. A Anvisa ainda não concedeu aprovação de vacinação para nenhuma candidata à vacina no país.