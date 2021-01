A Prefeitura de Belo Horizonte informou, nesta quarta-feira (13), que estuda considerar o período entre 13 e 16 de fevereiro - datas em que seria realizado o Carnaval de 2021 - como feriado facultativo na capital.

De acordo com a administração municipal, o foco de trabalho na prefeitura continua nas ações de combate à pandemia de Covid-19. No entanto, ao mesmo tempo, a Belotur tem participado de discussões com os realizadores dos principais carnavais do país, como Salvador e Rio de Janeiro, para a definição de uma possível nova data.

"Ainda não há nenhuma definição e o diálogo permanece constante com a Liga das Escolas de Samba e representantes dos Blocos Caricatos, assim como toda a cadeia produtiva do Carnaval de Belo Horizonte", informou, em nota.

Dessa forma, segundo a PBH, a decisão de uma nova data depende das condições sanitárias, que são acompanhadas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da prefeitura, além de medidas que possam garantir a segurança dos foliões.

