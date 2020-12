A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) promoverá campanhas de conscientização para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya, a partir de segunda-feira (14) em diversos pontos da cidade. A ação, que será conduzida pela equipe do Mobiliza SUS-BH, irá distribuir material informativo, com dicas e orientações para evitar acúmulo de água que podem servir de criadouros para o mosquito.

Este ano foram confirmados 4.644 casos de dengue na capital, sendo que o pico de contágio foi em março, com 1.441 doentes. Entre as regionais com o maior número de notificações, a Leste aparece em primeiro lugar com 905. Na sequência, Nordeste (803), Barreiro (729) e Venda Nova (640).

Por outro lado, apenas um óbito foi confirmado. A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) aponta que a única vítima fatal sofria de outras doenças que agravaram o quadro de saúde e a levaram à morte.

Confira o calendário da ações de conscientização

Segunda-feira - 14/12

11 às 13h30 - Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos, 9 (Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro)

14h30 às 17 h - Mercado Central de Belo Horizonte (Av. Augusto de Lima, 744 – Centro)

Terça-feira - 15/12

11 às 13h30 - Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco(Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Venda Nova)

14h30 às 17h - Mercado Central de Belo Horizonte (Av. Augusto de Lima, 744 – Centro)

Quarta-feira - 16/12

11 às 13h30 - Restaurante Popular I - Herbert de Souza (Avenida do Contorno, 11.484)

Quinta-feira - 17/12

11h às 13h30 - Restaurante Popular II – Josué de Castro

(Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia)

14h30 às 17h30 - Feira dos Produtores (Av. Cristiano Machado, 1950 - Cidade Nova)

Sexta-feira - 18/12

9h às 12h - Parque Municipal

14h às 17h - Feira dos Produtores (Av. Cristiano Machado, 1950 - Cidade Nova)

Leia Mais:

Valadares tem três leitos UTI Covid-19 interditados com taxa de ocupação no limite

Pelo Twitter, Kalil parabeniza BH pelo aniversário de 123 anos

Homem é perseguido por dupla e morre ao pular no ribeirão Arrudas, em BH