O Centro de Belo Horizonte e a região de Venda Nova receberão dois Pontos Limpos da prefeitura nesta semana. O projeto, que busca reduzir a deposição de lixo e entulho em áreas da cidade, está presente em mais de 300 localidades da capital.

De acordo com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), a instalação foi feita nesta quarta-feira (17), na rua dos Guajajaras, esquina com avenida Amazonas, no Centro. Nesse local, meia tonelada de resíduos depositados clandestinamente é coletada da área toda semana.

O outro Ponto Limpo será na rua Urano, próximo à rodovia MG-10, no bairro Parque São Pedro, região de Venda Nova. Ele será implantado na sexta-feira (19), às 8h30. O objetivo, segundo a prefeitura, é colocar fim à poluição visual e ambiental que tomou conta do talude existente no local.

Por lá, além da placa indicativa da ação e das campanhas educativas que estão sendo realizadas, haverá a inserção de barreiras para isolamento do espaço para que os resíduos não sejam mais jogados na encosta.

No local, a cada remoção periódica, até três caminhões basculantes costumam sair lotados de sujeira eliminada de forma indevida na região, o que contabiliza cerca de 15 toneladas de lixo. A reportagem questionou a SLU qual é a periodicidade do recolhimento do entulho e aguarda um retorno.

Na semana passada, a região do Barreiro recebeu dois novos Pontos Limpos: um na confluência da avenida Tereza Cristina com avenida Álvaro da Silveira e outro na entrada da Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) Átila de Paiva, na avenida do Canal, 38, no Conjunto Átila de Paiva.

Ponto Limpo

De acordo com a PBH, Belo Horizonte possui mais de 300 Pontos Limpos instalados em lugares antes prejudicados pelas deposições clandestinas.

"O objetivo desse serviço oferecido pela prefeitura é eliminar focos de descarte irregular de resíduos na cidade, evitando o aparecimento de insetos e roedores e as consequentes doenças, além de melhorar o aspecto do local, proporcionando melhor qualidade de vida para as pessoas", informou, em nota.

Ainda segundo o Executivo municipal, antes da instalação de uma placa indicativa de Ponto Limpo são realizadas intervenções educativas e de recuperação da área degradada, como limpeza e pintura de muros e meios-fios.

"Em muitas situações, escolas e centros de saúde, bem como associações comunitárias, têm estabelecido parcerias com a SLU no intuito de fortalecer o comprometimento coletivo no combate às deposições clandestinas", afirmou a gestão municipal.

A SLU relembra que, após as intervenções, é importante que os cidadãos se apropriem do espaço revitalizado e cuidem dele para que ninguém volte a jogar lixo e entulho na área limpa.

