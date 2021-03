A Prefeitura de Belo Horizonte dá início, neste sábado (27), à vacinação de cerca de 4,3 mil trabalhadores da área da saúde que tenham 60 anos ou mais. A ação é uma continuidade à imunização dos profissionais que não foram contemplados em etapas anteriores.

Para receberem a dose, é preciso ter completado 60 anos ou mais até a próxima quarta-feira (31) e se cadastrado no site da administração municipal até o último dia 24. Além dessas condições, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

ser trabalhador da saúde em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte;

não ter recebido vacina contra a Covid-19;

não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 30 dias;

não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Quem perdeu o prazo de cadastro, precisa ficar atento à reabertura do procedimento, nesta segunda-feira (29).

Locais de vacinação

De acordo com o Executivo municipal, a imunização do grupo será feita em pontos específicos. Confira os locais:

Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa de Belo Horizonte: rua Domingos Vieira, 416 - Santa Efigênia (7h30 às 16h30); Unidade de Referência Secundária (URS) Sagrada Família: rua Joaquim Felício, 101 - Sagrada Família (7h30 às 16h30); Posto drive-thru COP/ BHTrans: avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900 - Buritis (8h às 16h30); Posto drive-thru: avenida Teresa Cristina, 3.200 (8h às 16h30); Posto drive-thru Minas Shopping (Doca 3): avenida Cristiano Machado, 4000 – União.

No momento da vacinação, o trabalhador precisa levar:

1. Documento de identificação com foto;

2. Registro no conselho profissional (para profissionais de saúde); e

3. Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

- Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos 3 meses; ou

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

- Contrato de trabalho; ou

- Relatório do CNES; ou

- Declaração de Imposto sobre a Renda - Pessoa Física 2020 – ano-calendário 2019, ou 2021 – ano-calendário 2020, com a identificação da ocupação principal declarada; ou

- Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde (conforme modelo).

Caso o trabalhador cadastrado não consiga comparecer a um dos locais de vacinação neste sábado (27), é possível procurar outros pontos de imunização, que serão divulgados na próxima semana.

