A Prefeitura de Belo Horizonte informou, nesta segunda-feira (15), que interditou 13 estabelecimentos que insistiram em descumprir os decretos que tratam da Covid-19 na cidade entre sexta-feira (12) e esse domingo (14). Um dos locais é um bingo, que funcionava na região Nordeste de BH.

De acordo com o Executivo municipal, as ações foram empenhadas pelos fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental com o apoio dos agentes da Guarda Municipal. Além das interdições, três espaços foram multados por terem aberto as portas mesmo após terem sido fechados pela prefeitura no fim de semana.

"A PBH salienta ainda que reforçou a fiscalização para garantir o cumprimento do decreto municipal. As ações estão sendo realizadas em todas as nove regiões da cidade. Os estabelecimentos que não cumprirem com as medidas de combate à Covid-19 estarão sujeitos à interdição e multa no valor de R$ 18.359,66", informou, em nota.

Conforme a gestão municipal, a população pode auxiliar o poder público denunciando irregularidades nos canais oficiais da Prefeitura (APP PBH, portal de serviços e telefone 156) e ainda conscientizando os familiares dos riscos da propagação da doença.

Interdição de bingo

Um dos estabelecimentos interditados pelos fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental é um bingo. A prática, irregular, ocorria em um espaço localizado à rua Pitangui, no bairro Concórdia, na região Nordeste da capital.

De acordo com a PBH, os agentes fecharam o local por atividade ilícita não passível de licenciamento e por descumprimento dos protocolos sanitários que tratam da Covid-19.

