A Prefeitura de Belo Horizonte interditou 15 estabelecimentos da cidade por descumprimento dos protocolos sanitários contra a Covid-19 entre sexta-feira (19) e domingo (21). Uma empresa também foi multada nesse período.

Fiscais e guardas municipais interditaram um show de pagode que seria realizado na orla da Lagoa da Pampulha, na noite de sábado (20), após denúncia anônima de aglomeração de pessoas sem máscara. "No local, os fiscais constataram a realização de evento com música ao vivo sem a devida proteção para os músicos, os frequentadores não estavam usando máscara e no local havia cobrança de ingresso. O descumprimento pode gerar interdição e multa no valor de R$ 18.359,66", informou a PBH.

Também no sábado, uma festa foi encerrada em um bar na avenida Prof. Mário Werneck, no Buritis. No local havia muitas pessoas sem máscara e sem respeitar o distanciamento de segurança. Os músicos se apresentaram sem os equipamentos recomendados pelas regras da prefeitura.

A população pode fazer denúncias sobre irregularidades pelo telefone 156, APP PBH e Portal de Serviços.