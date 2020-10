A Prefeitura de Belo Horizonte interditou um lava-jato que funciona como bar com show de pagode ao vivo, no bairro Tupi, na Região Norte de Belo Horizonte, na noite deste domingo (21). De acordo com a administração municipal, fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental estiveram no local por volta das 21h, e o estabelecimento foi interditado por descumprimento dos decretos da Covid-19.

Pelas redes sociais, o espaço anunciou uma festa a partir das 16h, com shows de dois artistas de pagode. “Respeitando todas as normas, aqui você pode curtir com tranquilidade”, anunciou o lava-jato.

Entretanto, conforme a autarquia municipal, as normas não estavam sendo cumpridas. Além de restringir o número de clientes conforme a capacidade do local, o estabelecimento também deve seguir uma série de regras para apresentações de música ao vivo.

Ainda de acordo com uma portaria publicada no dia 19 de setembro, deve haver barreira física entre artistas e público, não pode haver dança durante a apresentação e os músicos não podem circular entre o público.

A reportagem entrou em contato com o lava-jato, mas ainda não obteve retorno.