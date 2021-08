O comércio de Belo Horizonte, assim como bares, restaurantes, academias e cinemas, têm novas regras de funcionamento a partir deste sábado (21) na capital mineira. As medidas, que já haviam sido antecipadas pela prefeitura na sexta (20), foram oficializadas no Diário Oficial do Município (DOM) de hoje.

Conforme informou a PBH, a nova flexibilização foi possível devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19 na cidade, além de índices de monitoramento da pandemia favoráveis. Confira o que muda a partir de hoje:

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes estão autorizados a exibir jogos esportivos em televisores ou telões, desde que respeitem o horário de funcionamento previsto, até às 23h.

Além disso, a distância entre as mesas continua sendo de 2 metros. Cada uma delas poderá ter até seis ocupantes, que precisam manter 1 metro de distância entre eles. O consumo é permitido apenas para pessoas sentadas.

Cinemas

Cinemas terão a capacidade máxima permitida ampliada para 60%. Estes estabelecimentos poderão funcionar sem restrição de horário, inclusive aqueles localizados no interior de shoppings.

Academias

Atividades de condicionamento físico, como academias e centros de ginástica, inclusive aqueles localizados no interior de galerias, centros de comércio e shoppings, agora poderão funcionar também aos domingos, sem restrição de horário.

Fim da restrição de funcionamento para comércios

A partir deste sábado (21), as lojas de rua e os shoppings da capital mineira não terão mais restrição de horário de funcionamento. As exceções são as padarias e lanchonetes, que poderão funcionar entre 5h e 22h, e lojas de conveniência, com funcionamento de 7h e 22h.

Conforme o decreto, estabelecimentos comerciais poderão abrir diariamente. Veja aqui as regras para cada setor.

