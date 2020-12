A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, na tarde desta segunda-feira (28), que irá manter a distribuição de cestas básicas e kits de higiene em janeiro de 2021 para famílias de estudantes da rede municipal de educação ou em situação de vulnerabilidade social. A manutenção do benefício, concedido desde abril para diferentes grupos, acontece devido ao alto número de casos de Covid na cidade.

A administração municipal informou ainda que vai analisar mensalmente a manutenção das entregas das cestas básicas, conforme a situação de emergência em saúde pública. A intenção é garantir a segurança alimentar das famílias beneficiadas.

Desde abril, foram entregues mais de 2,2 milhões de cestas e cerca de 370 mil kits de higiene, segundo a prefeitura.

Como obter o benefício?

O acesso ao benefício e o público assistido não sofreram alteração. Para a consulta, as famílias devem acessar o site, informar o número do CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula, no caso de estudantes, ou pelo cadastro, no caso dos demais públicos – famílias em situação de vulnerabilidade social.

A plataforma indicará a data, horário, endereço da loja e o número do voucher, que deve ser apresentado junto com documento de identificação para a retirada da cesta e do kit. Caso o beneficiário perca o prazo estipulado no sistema, ele poderá retirar a cesta na loja indicada a partir do dia 15 até o último dia do mês corrente.