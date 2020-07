O aumento de 40% no número de óbitos domiciliares em Belo Horizonte, no mês de abril, em relação ao mesmo período de 2019, ligou o sinal de alerta na Secretaria Municipal de Saúde, levando à criação de um sistema de monitoramento de pacientes com doenças crônicas cadastrados nos postos de saúde.

Fabiano Gonçalves, gerente de Atenção Primária à Saúde da secretaria, observa que este crescimento de mortes pode estar relacionado ao medo de pessoas que precisam de controle médico em saírem de casa para realizar as consultas de rotina nos postos, devido à pandemia.

"Num primeiro momento, houve um movimento mundial de fechamento completo e de orientação para todos ficarem em casa. Aos poucos entendemos, porém, que existe uma categoria que não pode ficar sem controle médico, principalmente os de maior risco de problemas cardiovasculares", registra.

A Secretaria Municipal de Saúde criou uma lista de cerca de 49 mil pacientes que estão num quadro de risco e passou, desde o início de junho, a contatar cada um deles e estabelecer alternativas para que possam realizar as consultas e exames de forma segura, no próprio posto de saúde ou por meio eletrônico.

"Temos hoje 591 equipes de saúde da família, com cenários bem diversos. Há equipes que conhecem todos os detalhes de seus pacientes e outras que, por terem sido formadas recentemente, estão ainda numa primeira etapa. Mas a ideia é que a lista seja apenas um ponto de partida, podendo ampliar ou diminuir o número de pacientes neste quadro", salienta Gonçalves.

Para os pacientes que podem se deslocar para o centro de saúde, as consultas têm sido agendadas com hora marcada, geralmente no final da tarde, em que a movimentação é menor no local, e com o médico dedicando-se exclusivamente a este tipo de usuário.

No caso do meio eletrônico, Gonçalves explica que cada centro de saúde da cidade possui o equipamento necessário, devendo aumentar este número para atender todas as equipes. "As consultas são gravadas, mas o mais importante é o fato de serem registradas no prontuário eletrônico, o que dá segurança tanto para o médico quanto para o paciente".