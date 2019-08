Na próxima sexta-feira (16), um dia após o feriado de Assunção de Nossa Senhora, os serviços oferecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) funcionarão normalmente. O município anunciou, nesta segunda-feira (12), que não "emendará" o feriado desta quinta-feira (15), tendo expediente normal nos órgãos e entidades da cidade.

"A interrupção no funcionamento ocorrerá apenas na quinta-feira, em virtude do feriado municipal, conforme lei nº 1.327, de 8/2/1967. Mesmo com o feriado, os serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Defesa Civil e Guarda Municipal, bem como parques e outros espaços estarão em funcionamento neste feriado", diz o comunicado divulgado pelo executivo municipal.

Ao mesmo tempo, na última semana, o Governo de Minas decretou ponto facultativo para a sexta-feira. O comunicado, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais na quinta-feira (8), determina que, além de Belo Horizonte, onde o Executivo municipal considera o dia 15 como feriado, todas as cidades com a mesma política podem escolher se os servidores folgarão ou não na sexta-feira.

No entanto, o informe do Estado ressalva os serviços de natureza médico-hospitalar, de segurança pública, das Unidades de Atendimento Integrado – UAI, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, da Fundação TV Minas Cultural e Educativa e dos Museus, que, por serem considerados imprescindíveis, terão o funcionamento a critério das autoridades competentes.

