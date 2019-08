A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nomeou, nesta semana, 43 aprovados no concurso, realizado em 2015, para professor municipal. Do total de postos, 32 são para lecionar nos 1º e 2º ciclos e 11 para matemática. Os candidatos devem apresentar a documentação a partir desta quinta-feira (22), com prazo máximo de até 20 dias, "contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação da nomeação", explicou o executivo.

A lista de toda a documentação pode ser consultada neste link. Confira abaixo a relação dos nomeados:

1º e 2º ciclos

Raquel Heringer De Souza Neves

Adriane Maria Machado

Cynthia Aparecida Chiaradia Kalil Da Silva

Fernanda Luciene Dos Reis Dias

Viviane Aparecida Costa

Camila Aparecida Baudson

Marilia Barbosa Morais Valadares

Fabiola Anita Romero Gomes

Simone Eremita Duque

Samara Cristina Souza Rocha

Juliana Zschaber Da Costa

Rubenita Almeida Dos Santos

Maria Teresa Araujo Rosas

Ernania Aparecida Paiva Coelho

Virginia De Oliveira Rezende

Janaina Almeida De Freitas

Wakhysneidy Maria Aparecida Frois

Patricia De Abreu Soeiro Cantarino

Marcilene Das Dores Malta

Aline Adriana Andrade Da Silva

Leticia Soares De Assis

Carla Patricia Pereira Da Silva

Livia Valadares Silva

Ana Claudia Couto Venturoso Mazza

Isaura Pereira Da Silva Duarte

Elis Maria Ferreira

Gleiciane Silva Viana

Flavia Vieira De Cerqueira

Rosely Fernandes Dos Santos

Aline Aparecida Camargos Costa

Lidia Tatiane Mariano Moreira

Francielle Aparecida Oliveira Souza

Matemática

Lucio De Souza Araujo

Luiz Guilherme Silva Ribeiro

Carolina Silva Rezende

Helinton Andre Lopes Barbosa

Claudia Aparecida Barcelos De Oliveira

Marcelo Machado De Souza

Monica Alves De Carvalho

Natalia Maciel Rocha

Heitor Braz Da Costa

Fernanda Rafaela Duarte

Romero Henrique Abdon Silva

Conforme o executivo, de 2017 até agora foram nomeados 2.403 professores, sendo 1.354 profissionais para o Ensino Fundamental e outros 1.049 para Educação Infantil.

Veja algumas as dúvidas mais frequentes sobre a posse:

Ao realizar a pré-posse já estou tomando posse?

Não, a pré-posse é o início do processo, sendo que o mesmo apenas será concretizado quando o nomeado assinar, datar e colocar BM nos formulários.

Quem arca com as despesas dos exames solicitados pela perícia médica?

O nomeado.

Posso escolher vaga antes de tomar posse? É possível saber a disponibilidade das vagas antes da posse?

O processo de escolha de vagas se dará no dia e horário determinado pela secretária competente e é independente do processo de posse.

Posso pedir prorrogação do prazo de posse?

Sim, desde que esteja dentro do primeiro prazo de 20 dias após a nomeação.

Posso pedir prorrogação para entrar em exercício?

Não, o servidor tem 10 dias corridos contatos da data da posse para entrar em exercício.

Qual o prazo para a entrada em exercício?

O prazo é de 10 dias corridos contados da data da posse

Perco a posse se não comparecer no dia e horário agendado para o exame admissional?

O não comparecimento será considerado como desistente, a menos que apresente documentos que comprovem motivo de força maior para o não comparecimento, devendo reagendar nova data para o exame durante o prazo de posse.