A avenida Cristiano Machado, na região Nordeste de Belo Horizonte, deve ganhar dois novos viadutos para aliviar o trânsito no corredor. A informação foi repassada pelo secretário municipal de obras do município, Josué Valadão, em coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira (26).

Além dos elevados, uma trincheira também deve ser construída para facilitar o acesso à Catedral Cristo Rei e diminuir os congestionamentos após o templo terminar de ser construído. “Na Cristiano Machado temos vários pontos de estrangulamento de trânsito, o primeiro é na praça do bairro Primeiro de Maio e o segundo próximo à avenida Waldomiro Lobo”, explicou.

O terceiro ponto destacado é na região da catedral, perto da estação Vilarinho. “Lá vai ter uma trincheira e um boulevard naquela região. Então isso vai dar uma fluidez na Cristiano Machado muito melhor. Importante frisar que ali passam 130 mil veículos por dia”, disse Valadão.

Questionado sobre quando as obras serão realizadas, o secretário informou que ainda não há prazo, pois os projetos estão em elaboração. As intervenções serão realizadas com parte da verba que foi adquirida pela prefeitura no empréstimo aprovado pelo Senado Federal. A operação financeira foi realizada em parceria com o Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento Latino Americano.

“Com o financiamento pronto, seguem-se os cronogramas de contratar projetos. Depois do projeto concluído vamos fazer o orçamento e licitar a obra. Então acredito que ano que vem essas atividades serão desenvolvidas”, acredita Valadão.

