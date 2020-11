A Prefeitura de Belo Horizonte prorrogou até 4 de dezembro as campanhas de vacinação contra pólio, sarampo e de multivacinação na capital. Devem se imunizar crianças e adolescentes de zero a 14 anos. A aplicação é realizada de segunda a sexta-feira nos Centros de Saúde, que possuem entradas separadas dos demais serviços como prevenção à Covid-19.

As campanhas nacionais terminaram no dia 20, ficando a cargo dos estados e municípios a decisão de permanecer com a vacinação. Segundo a PBH, dados até 24 de novembro mostram que pouco mais de 64 mil crianças de 1 a 4 anos foram vacinadas contra a pólio, o que representa 58% do público-alvo. Já em relação ao sarampo, foram imunizadas mais de 134 mil pessoas, com idade entre 20 e 49 anos, o que corresponde a 11%.

“Com o intuito de mobilizar a população para melhorar os índices de cobertura, Belo Horizonte definiu por prorrogar a campanha neste ano até dezembro”, afirmou Fabiano Pimenta, subsecretário de promoção e Vigilância à Saúde.

As vacinas disponíveis nos postos são BCG, Pentavalente, Rotavírus, Hepatite A, Hepatite B, Meningo C, Meningo ACWY, Pneumo 10, Tríplice Bacteriana, Tríplice Viral, Varicela, Febre Amarela, HPV, Dupla Adulto e Tríplice Bacteriana tipo Adulto, e são aplicadas conforme a necessidade individual de imunização.

Para entrada nos Centros de Saúde é obrigatório o uso de máscaras, exceto em crianças de até dois anos. Os responsáveis devem levar a caderneta ou cartão de vacinação para conferência das doses aplicadas e das pendentes. Os endereços e horários de funcionamento das unidades podem ser acessados no portal da prefeitura (clique aqui).

