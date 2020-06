PBH prorroga distribuição de cestas básicas até agosto e divulga dados sobre entrega de julho

A entrega das cestas básicas às famílias de Belo Horizonte que têm direito ao benefício foi prorrogada em mais dois meses. De acordo com a prefeitura, os produtos também serão distribuídos em julho e agosto. Têm direito aos kits famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica e de estudantes da rede municipal de educação. A lista dos beneficiados pode ser consultada no fim da matéria.

A solicitação para receber as cestas e também os kits de higiene do mês de julho pode ser realizada a partir do dia 1º. Os produtos começam a ser entregues no dia 3. Quem ainda não retirou os benefícios referentes a junho tem o próximo domingo (28) para fazer a consulta e até o dia 30 para retirá-los. Os produtos estão sendo distribuídos para que os moradores mais carentes da cidade tenham condições de manter o isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus.

Até o momento, mais de 700 mil cestas e 114 mil kits de higiene foram entregues.

Ajuda

São 12 itens em cada cesta: arroz, açúcar, feijão, fubá de milho, macarrão parafuso e espaguete, sal refinado, óleo de soja, farinha de mandioca, leite em pó extrato de tomate e lata de sardinha. Elas devem ser retiradas, de forma escalonada, em supermercados parceiros da prefeitura.

Antes de retirá-los, o beneficiário deve acessar este site e fazer uma consulta usando o nome e o CPF. Lá, será possível confirmar a escala de entrega, evitando aglomerações nas lojas.

Confira abaixo os grupos beneficiários que podem retirar as cestas:

● Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Belo Horizonte (matrícula ativa em 2020)

● Famílias cadastradas no CadÚnico até o dia 31/3/2020 e que tenham renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa

● Famílias residentes em vilas, favelas, ocupações urbanas e conjuntos habitacionais inscritas no CadÚnico, no Sistema SUS-BH ou em programas e cadastros da Urbel

● Beneficiários do Programa Bolsa Moradia

● Ambulantes licenciados pela Secretaria Municipal de Política Urbana

● Camelôs com deficiência licenciados

● Trabalhadores informais licenciados em shoppings populares

● Engraxates e lavadores de carro cadastrados pela Secretaria Municipal de Política Urbana

● Carroceiros cadastrados pela BHTrans

● Catadores de materiais recicláveis, avulsos e cooperados, cadastros pela SLU ou Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (ANCAT)

● Agricultores urbanos cadastrados pela Subsecretaria de Segurança Alimentar

● Povos e comunidades tradicionais

● Pessoas com medidas protetivas acompanhadas pela Subsecretaria de Direito e Cidadania

● Permissionários do serviço de transporte suplementar (pessoas físicas) cadastrados pela BHTrans

● Trabalhadores do transporte escolar cadastrados pela BHTrans

● Famílias atendidas pelo Programa Superar cadastrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

● Famílias de grupos de Economia Solidária cadastrados pela Subsecretaria de Trabalho e Emprego

● Feirantes

● Ambulantes licenciados com veículos automotores

