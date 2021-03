A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou, nesta segunda-feira (8), que manterá, ao longo desta semana, três postos de drive-thru para a vacinação contra a Covid-19 de idosos de 80 a 85 anos residentes na capital. De acordo com a PBH, eles serão imunizados com a primeira dose e, para isso, precisam seguir o cronograma abaixo:

Idosos de 83, 84 e 85 anos: inicia nesta segunda-feira (8) e vai até sexta-feira (12);

Idosos de 82 anos: inicia na terça-feira (9) e vai até sexta-feira (12);

Idosos de 81 anos: inicia na quarta-feira (10) e vai até sexta-feira (12);

Idosos de 80 anos: inicia na quinta-feira (11) e vai até sexta-feira (12).

Dois dos postos drive-thru usados no fim de semana vão seguir funcionando nesta segunda e um terceiro será criado, nesta terça-feira (9), no Boulevard Shopping, após o posto do Corpo de Bombeiros (usado no fim de semana) ter sido desativado. Veja endereços:

Centro de Operações da Prefeitura: avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, no Buritis, na região Oeste;

Campus Pampulha da UFMG: avenida Antônio Abrahão Caram, 763, bairro São José, na Pampulha;

Boulevard Shopping: avenida dos Andradas, 3000, bairro Santa Efigênia, na região Leste.

"O horário para vacinação é das 7h30 às 15h30. O idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações", informou a PBH, em nota.

Além dos postos drive-thru, a prefeitura relembrou que os 152 centros de saúde também seguem com a vacinação até sexta-feira (12). Pessoas com mobilidade reduzida ou acamados, de 80 a 85 anos, devem fazer o cadastro no portal da Prefeitura para receber a vacina em casa.

A Prefeitura de BH espera vacinar, pelo menos, 42 mil pessoas na faixa etária de 80 a 85 anos.

Balanço do fim de semana

O último sábado (6) foi voltado para a aplicação da segunda dose da Coronavac em idosos de 86 a 88 anos residentes da capital. Conforme balanço parcial da Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 9 mil idosos foram imunizados.

Além disso, cerca de 200 pessoas dessa faixa etária, que por algum motivo ainda não tinham recebido a 1ª dose, também puderam se imunizar. Dos 9 mil vacinados, cerca de 350 usaram um dos três postos de drive-thru montados pela prefeitura.

A prefeitura informou que manterá pelo menos um posto em cada regional para fazer a imunização das pessoas de 86 a 88 anos que, por algum motivo, não puderam tomar a segunda dose neste sábado. Para a segunda dose, o idoso precisa levar, além de identidade, CPF e comprovante de residência, o cartão de vacina que conste a 1ª dose.

Veja a lista dos postos neste link.

