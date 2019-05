A partir desta sexta-feira (24), atividades serão realizadas em diferentes regiões de Belo Horizonte para conscientizar a população sobre o enfrentamento da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes. As ações acontecem até o dia 31 de maio.

Confira a programação:

Noroeste

Na sede do Conselho Tutelar da Regional Noroeste haverá, no dia 24, às 9h, uma roda de conversa com a rede de atendimento sobre o papel da sociedade, a responsabilização do violador e a importância da ação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Também na região Noroeste, no dia 28, haverá blitz educativa próxima ao Shopping Del Rey e um "Rolê da Proteção", na Praça São Vicente.

Pampulha

Na Região da Pampulha, no dia 24, das 9h às 10h, haverá uma intervenção com estudantes da Escola Municipal Maria de Magalhães Pinto na Estação do MOVE Pampulha. A proposta é que os próprios estudantes abordem as pessoas, sensibilizando-as com a entrega de informativos e flores amarelas, símbolos da campanha.

Nos dias 28 e 30, adolescentes que participam do programa Arte da Saúde apresentarão uma enquete teatral abordando o tema da campanha nos centros de saúde Confisco, Padre Maia e Trevo, respectivamente. Além da apresentação, os adolescentes também farão a entrega de informativos e flores amarelas aos pacientes das referidas unidades.

Venda Nova

Na região de Venda Nova, a mobilização ocorre no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Apolônia. No dia 24, haverá cinema comentado com a exibição do filme Divertidamente. No dia 31, serão realizadas, durante todo o dia, atividades lúdicas e educativas para as famílias, principalmente, aquelas que possuem crianças e adolescentes. As atividades terão a participação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e de profissionais da área da Saúde.

Nordeste

A mobilização na região Nordeste será feita na quinta-feira, dia 30, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Arthur de Sá. O grupo de Teatro de Mobilização Social apresenta a esquete "O medo e a coragem", levando uma reflexão lúdica sobre o tema para os adolescentes do Projovem, crianças e idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais usuários.

Onde denunciar

Confira os telefones dos Conselhos Tutelares Regionais:

Regional Barreiro: 3277-8925

Regional Centro-Sul: 3277-4757

Regional Leste: 3277-4407

Regional Nordeste: 3277-6122

Regional Noroeste: 3277-7168

Regional Norte: 3277-6655

Regional Oeste: 3277-7008

Regional Pampulha: 3277-7970

Regional Venda Nova: 3277-5512

Plantão do Conselho Tutelar: 3277-1912. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 18h às 8h. Atendimento 24 horas nos fins de semana e feriados. Denúncias anônimas podem ser feitas também pelo DISQUE 100, que funciona 24 horas – inclusive nos fins de semana e feriados.