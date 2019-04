Quem passou pela avenida José Cândido da Silveira, na região Leste de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (17), foi surpreendido com a marcação de fitas vermelhas e brancas em diversas árvores ao longo do canteiro central. Segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), as fitas brancas indicavam as árvores que serão podadas. Ao todo, foram 321 nesta situação. Já as vermelhas marcavam aquelas que serão retiradas, sendo 37 supressões e 75 destocas, quando há apenas um pedaço do tronco ou raízes no local.

De acordo com a Sudecap, serão priorizadas as podas e supressões de árvores condenadas ou que possam causar danos humanos ou materiais e que já possuam laudos indicando a supressão, com eminente risco de queda.

A Sudecap informou ainda que, por se tratar de uma área que pertence ao Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira, as vistorias foram realizadas pela Fundação Municipal de Parques e Zoo-Botânica e os laudos foram emitidos de acordo com os critérios da Deliberativa Normativa 92/2018, publicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A previsão de término das podas e supressões é até o fim do mês.

PBH vai investir R$ 15 milhões em podas de árvores este ano

A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que investirá aproximadamente R$ 15 milhões nos trabalhos de podas e supressões de árvores neste ano - R$ 4 milhões a mais do que o ano anterior.

De acordo com a PBH, vários são os motivos que podem provocar a queda de uma árvore, entre eles estão o desequilíbrio da copa, o enfraquecimento natural ocasionado pela idade do indivíduo arbóreo, abalos externos como acidentes e raios e também a presença de insetos como os besouros metálicos. Ventos acima de 60 quilômetros por hora, por exemplo, podem derrubar até árvores saudáveis.

O cidadão que acreditar estar próximo a uma árvore nessas condições pode solicitar os serviços pelo aplicativo PBH APP, pelo portal oficial, ou pelo telefone 156. O morador receberá um número de protocolo para acompanhamento da demanda.

As solicitações feitas pelos moradores são avaliadas por engenheiros agrônomo e florestal para que o atendimento possa ser realizado de forma adequada, mantendo os padrões de qualidade.

