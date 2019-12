Se você sente vontade de ajudar os mais necessitados mas não sabe como, que tal ajudar a garantir um bom "Almoço de Natal" do Restaurante Popular? A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está recebendo doações para o banquete, que é servido gratuitamente todos os anos no dia 25 de dezembro. Os donativos podem ser entregues até o próximo dia 23, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, em uma das quatro unidades do Restaurante ou no Refeitório da Câmara Municipal.

Ainda de acordo com o município, em 2019 a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional também vai arrecadar livros, brinquedos, guloseimas, material escolar e de higiene. "Todo donativo recebido será distribuído pelo Papai Noel durante o almoço de Natal no Restaurante Popular I – Herbert de Souza", diz a nota divulgada pela prefeitura.



Este será o 25º ano consecutivo que o "Almoço de Natal" é realizado no Restaurante Popular, que é referência nacional em segurança alimentar. A expectativa, ainda de acordo com a PBH, é de que sejam servidas cerca de 4 mil refeições no dia.

Para garantir o serviço na ocasião, o Executivo contará com o apoio de 120 voluntários, entre cidadãos e servidores da PBH que se voluntariaram.

Confira abaixo os endereços onde as doações podem ser entregues:

- Restaurante Popular I – Herbert de Souza

Avenida do Contorno, 11.484 – Centro



- Restaurante Popular II – Josué de Castro

Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)



- Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco

Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova



- Restaurante Popular IV – Dom Mauro Bastos

Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro



- Refeitório Popular João Bosco Murta Lages

Avenida dos Andradas, 3.100 – Santa Efigênia

