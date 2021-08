A Prefeitura de Belo Horizonte informou nesta segunda-feira (2) o repasse da segunda parcela de R$ 6 milhões para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para viabilizar os estudos da Spintec, vacina contra a Covid-19 desenvolvida por pesquisadores da instituição.

O termo de patrocínio, no valor de R$ 30 milhões, foi assinado com a universidade em junho deste.

No último sábado (31) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu um pedido de autorização para o início dos testes em humanos da Spintec. A solicitação é para a realização das fases 1 e 2 do estudo clínico.

De acordo com a UFMG, as duas fases serão desenvolvidas ao mesmo tempo e estão previstas para setembro. A primeira, a ser realizada com cerca de 40 voluntários, tem o objetivo de avaliar a segurança da vacina, para identificar se ela provoca ou não efeitos adversos. Já a fase 2, que vai reunir 150 a 300 voluntários, busca comprovar a capacidade imunogênica da vacina, que é a indução a geração de anticorpos e células de defesa específicas contra o coronavírus.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a análise da solicitação "considerará a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos estudos pré-clínicos que são realizados em laboratório e animais".

A prefeitura informou ainda que os recursos para investir no desenvolvimento do imunizante são do orçamento da Secretaria de Saúde e serão repassados até dezembro de 2021, de acordo com a evolução do projeto da vacina.

Ainda conforme a UFMG, caso os testes confirmem a segurança e a eficácia da vacina, o imunizante deverá chegar ao mercado ainda em 2022.

Os recursos repassados pelo executivo municipal serão usados pela UFMG para custear despesas relacionadas à manutenção e experimentos com os animais, compra de reagentes - para avaliação da resposta imune, produção e formulação das vacinas - produção de lotes de teste para análise da Anvisa, supervisão dos ensaios, preparo da documentação de pedido de registro, execução dos testes pré-clínicos e duas etapas dos ensaios clínicos.