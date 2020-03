SLU pede à população que não descarte material reciclável nos pontos verdes durante epidemia de Covid-19

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, neste domingo (23), a suspensão imediata das atividades de coleta seletiva na capital. A medida é uma forma de evitar o manuseio de material reciclável potencialmente contaminado pelo novo coronavírus por catadores e pessoal de entidades parceiras. A Superintendência de Limpeza Urbana esclareceu que a coleta normal será mantida nos horários originais em toda a cidade.

A PBH solicita ainda cuidado especial com o manuseio e descarte de resíduos de qualquer espécie neste período.

* Em todos os domicílios e no comércio porventura em funcionamento, em especial naqueles locais onde há pessoas infectadas ou com suspeita de contaminação pela Covid-19, os resíduos devem ser acondicionados em sacos duplos, bem fechados e com, no máximo, 2/3 (dois terços) preenchidos de sua capacidade total de armazenamento para facilitar o lacre e evitar o rompimento. Observar, ainda, se não há nenhum tipo de perfuração nessas embalagens.

* Materiais cortantes ou pontiagudos devem ser embalados em caixas de papelão resistente ou em outro invólucro que evite rupturas acidentais, como garrafas PET e embalagens tipo Longa Vida para, somente depois disso, serem ensacados e postos para o recolhimento na calçada.