A Prefeitura de Belo Horizonte vai intensificar as ações para monitorar e garantir que todo o público-alvo das campanhas de vacinação contra a Febre Amarela e Covid-19 esteja imunizado na capital mineira. Para isso, agentes Comunitários de Saúde vão reforçar as visitas às residências nas noves regionais da cidade.

O trabalho quer avaliar a situação vacinal de pessoas acima de 9 meses contra a Febre Amarela, e acima de 12 anos contra o coronavírus, para garantir que a população esteja protegida, além de melhorar os índices de imunização.

Durante este mês, os profissionais de saúde vão verificar as cadernetas de vacina e sensibilizar as pessoas sobre a importância da busca pela proteção completa. As equipes vão anotar nome, endereço e telefone dos cidadãos visitados para que o centro de saúde de referência verifique no sistema se há registro de doses de vacina contra as doenças e, posteriormente, entrará em contato para imunizar e emitir o comprovante de vacinação.

“O monitoramento rápido é um método extremamente útil para definir ou redefinir ações de vacinação, melhorar as coberturas vacinais e homogeneidade de coberturas. É um retrato do momento da ação”, disse o subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.

A PBH ainda alerta que os agentes comunitários são pessoas vinculadas à região onde realizam as ações, sendo conhecidos pelos moradores. “Eles trabalham uniformizados e possuem crachá de identificação. Se ainda assim houver dúvidas, o morador pode ligar para o centro de saúde de referência para confirmar a lotação do profissional”, informou.

