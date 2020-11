Com o aumento dos números de casos de Covid-19 na capital mineira, o Conselho Municipal do Idoso (CMI) disponibilizará R$ 7 milhões ao Fundo Municipal do Idoso (FUMID/BH) para custear internações de pessoas desta faixa etária diagnosticadas com o coronavírus.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os valores serão incorporados aos R$ 473 milhões destinados à rede hospitalar e usados para financiar as internações dos idosos infectados atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que necessitam de leitos em enfermaria e/ou em terapia intensiva na rede privada.

A prefeitura informou que o plano deve ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM) através de portaria conjunta entre o CMI e as secretarias de Saúde e de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania.

Diante do crescimento dos casos em BH, o investimento se faz necessário já que pessoas acima dos 60 anos se encontram no grupo de risco da doença. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (27) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), 15,8% dos infectados no Estado se encontram nesta faixa etária.

Por outro lado, o número idosos vítimas da enfermidade representa 80% dos óbitos. Conforme o levantamento, a média de idade das vítimas da Covid em Minas é 71 anos.

