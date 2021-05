Um quadrilha que fraudava cadastros para compras em lojas na região da Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa-MG), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi desarticulada pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Civil, dois homens, de 38 e 51 anos, foram presos em Abaeté e Pitangui, Centro-Oeste mineiro, na última quinta-feira (19) e o prejuízo causado é de aproximadamente R$ 140 mil.

O grupo é investigado por falsificação de documentos para compra de produtos agropecuários. Durante as investigações, os policiais apuraram que constava na nota fiscal uma carga com destino a Paineiras, na região do Alto São Francisco. No entanto, após levantamentos, foi constatado que o transbordo seria feito em Abaeté.

“Eles conseguiam efetuar cadastro nas lojas próximas às Centrais de Abastecimento de Minas, e, após a aprovação, realizavam as compras. Nesse caso específico, compraram 300 sacos de milho”, relata, explicou o delegado Gustavo Barletta.

As investigações foram realizadas pela 2ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).