Um peão morreu ao ser pisoteado pelo touro em que montava, na noite dessa sexta-feira (6), na cidade de Pirajuba, no Triângulo Mineiro. Higor Vinicius Gregório Vilar dos Santos, de 26 anos, foi atingido no tronco, após cair do animal, segundo a prefeitura de Pirajuba.

A prefeitura informou ainda que havia médicos e enfermeiros no local, além de uma UTI móvel, que foi acionada, mas Higor não resistiu aos ferimentos.

Ele participava da Festa do Peão de Pirajuba, evento que ocorre anualmente na cidade, que tem cerca de 6 mil habitantes. A 34ª edição do evento começou na última quarta-feira e termina neste sábado (7). Ainda segundo a prefeitura, o último dia de festa não foi cancelado porque seria inviável notificar todos os moradores do cancelamento, mas estão previstas solenidades de luto.

Responsável pela organização do rodeio junto com uma entidade civil e duas empresas especializadas em rodeios, a prefeitura de Pirajuba informou ainda que está prestando todas as assistências à família de Higor e que ainda está avaliando outras medidas para auxiliar os familiares do peão antes de se manifestar, o que deve ocorrer nos proximos dias.

Higor era um peão profissional natural da cidade paulista de Barretos, onde ocorre a mais tradicional festa de rodeio do Brasil. O corpo dele foi transportado para sua cidade natal, que fica a 81 quilômetros de distância de Pirajuba.

Leia mais:

Afogamento é principal causa de morte acidental entre crianças de 1 a 4 anos

Caminhão carregado com álcool tomba e derrama carga em rodovia do Triângulo

Agência bancária é alvo de criminosos em Pirajuba, no Triângulo