Os atendimentos para pedidos de gratuidade no transporte coletivo de Belo Horizonte - Cartão BHBUS Master para idosos a partir de 65 anos e Cartão BHBUS Benefício Inclusão - que estavam sendo feitos, temporariamente, nos postos do bairro Floresta e na Estação de Integração Move Pampulha, devem ser feitos a partir de agora no BH Resolve do Centro.

Segundo a prefeitura, esses atendimentos não precisam de agendamento e será feito por ordem de chegada.

Confira os serviços de gratuidade:

Emissão da primeira e demais vias do Cartão BHBUS Benefício Inclusão, para aqueles que tiveram a solicitação do benefício da gratuidade aprovada;

Revalidação do Cartão BHBUS Benefício Inclusão;

Mudança de característica do Cartão BHBUS Benefício Inclusão;

Emissão da primeira e demais vias do Cartão BHBUS Master, para solicitantes com 65 anos ou mais e renovação do Cartão BHBUS Master.

O BH Resolve fica na avenida Santos Dumont, 356, no Centro e o horário de atendimento é das 8h às 17h.

Outros serviços sobre o Cartão BHBUS não tiveram alteração e os usuários devem procurar os locais indicados ou acessá-los pela internet. Já para a aquisição do Cartão BHBUS ao Portador, o usuário pode o endereço no site. Para o Cartão BHBUS Identificado é preciso ir até o endereço do bairro Floresta, na Rua Aquiles Lobo, 504.

Recarga de créditos eletrônicos:

O serviço está disponível no site ou pelos aplicativos BHBUS e Kim +.

Na loja do Transfácil no bairro Floresta, nas Estações BHBUS, nas bilheterias do metrô, e ainda na Drogaria Araújo (Avenida do Contorno, 6.115 – Savassi, ao lado do Pátio Savassi), utilizando as opções de crédito ou débito no ATM.

Recarga em dinheiro, há a opção nas seguintes bancas de jornal autorizadas:

Avenida Getúlio Vargas, 502, Funcionários;

Avenida do Contorno, 5.833, Funcionários;

Avenida Brasil, 1.400, Funcionários;

Rua Fernandes Tourinho, 317, Savassi;

Avenida Cristóvão Colombo, 171, Funcionários.

Atendimento com hora marcada

O BH Resolve segue atendendo outras demandas específicas mediante agendamento on-line, mas o usuário deve conferir se o serviço desejado pode ser solicitado presencialmente ou se deve ser feito pelos canais eletrônicos. Para essa consulta, basta acessar o portal.