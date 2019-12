Um pedreiro de 44 anos morreu após ser esfaqueado no peito, na noite de sexta-feira (13), no bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu dentro de um hotel que está sendo construído na rua Paulo Simonini. Quatro suspeitos, que também são operários, foram detidos.

O porteiro do empreendimento contou que todos os envolvidos trabalham na obra e dormem no local. A vítima, conforme relato da testemunha, chegou alcoolizada por volta das 19h40. Cerca de duas horas depois, dois funcionários entraram na obra carregando um terceiro operário que estaria bêbado. Poucos minutos depois, os dois homens saíram.

Um deles voltou posteriormente e, ao sair, instantes depois, contou que dois operários estavam caídos no chão do dormitório. A PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e a equipe médica constatou a morte de um deles. O outro estava desacordado, mas com vida.

Consta no Boletim de Ocorrência que todos os operários que estiveram no local, inclusive o que estava desmaiado, alegaram inocência. Contudo, os quatro foram detidos e levados para a Central de Flagrantes (Ceflan) 3 para prestarem esclarecimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.