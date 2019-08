O pedreiro de 49 anos, suspeito de ter matado a ex-companheira a facadas no último domingo (11), pode ter premeditado o crime, conforme a delegada que coordena os trabalhos de investigação, Adriana das Neves Rosa.



"Em depoimento, ele disse que a mulher - Alessandra Cristiane Solano, de 46 -, teria ido à casa dele, que é no mesmo lote, e o agredido verbal e fisicamente. Depois, ele foi à casa da vítima, com uma faca, e a matou", contou a policial.



Contra o suspeito, havia vários registros policiais provocados por discussões, sendo a última delas uma ocorrência de 24 de julho deste ano. Ainda segundo a PC, caminhava um procedimento de Medida Protetiva, mas a vítima manifestou formalmente o desinteresse em prosseguir.



Ainda segundo a polícia, o casal havia se separado há pelo menos um ano, após ter vivido durante duas décadas e meia junto.



Flagrante



Desde que o crime foi descoberto, a PM montou uma operação para localizar e prender o suspeito. No fim desta manhã, ele foi encontrado na avenida Brasília, no bairro São Benedito. "Ele estava tentando fugir, mas como não tinha dinheiro, não conseguiu ir muito longe", contou o sargento Estevão, do 35º Batalhão.



Aos militares, o suspeito teria confessado que desrespeitou a medida protetiva e matou a mulher. Ele está sendo levado para a delegacia de homicídios da cidade, onde a ocorrência será registrada.



O homem ficará à disposição da Justiça.



(*) Com Renata Evangelista

