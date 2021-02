Uma perseguição policial a motociclistas que realizavam manobras perigosas e em alta velocidade, o chamado "pega", no entorno do Mineirão, na Pampulha, na noite dessa segunda-feira (8), terminou com um adolescente de 17 anos apreendido e baleado no pé.

De acordo com a Polícia Militar, o detido era um dos 50 pilotos que estavam na avenida Coronel Oscar Pasqual, no evento ilegal. O grupo se dispersou com a chegada dos militares, por volta das 21 horas.

O adolescente, porém, iniciou fuga em velocidade incompatível com as vias, entrou na contramão de trânsito em diversas ruas, sempre negando-se a obedecer as ordens de parada determinadas pela PM.

A corporação montou uma operação de cerco e bloqueio, próximo a um parque de diversões da Pampulha. Ao chegar ao local, o rapaz jogou a moto contra os policiais e continuou a fuga.

Um dos militares reagiu e fez um disparo de arma de fogo contra o indivíduo, que continuou em retirada.

Mais à frente, ainda na Pampulha, o adolescente foi interceptado pela polícia. Nesse momento, ele afirmou que estava ferido no pé.

O rapaz foi imediatamente levado para o pronto-socorro de ortopedia do Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB), na região Noroeste de BH, onde segue internado sob escolta.

A moto utilizada pelo adolescente foi apreendida. O caso foi encaminhado para a Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad), na região Leste da capital.

