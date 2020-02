Uma brincadeira que viralizou entre jovens nas redes sociais preocupa pais e médicos em pleno período de volta às aulas. A chamada “quebra-crânios” consiste em duas pessoas darem uma rasteira numa terceira enquanto essa última pula. A queda, porém, pode ser mortal.

Foi o que aconteceu com uma adolescente, de 16 anos, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em novembro passado. Emanuela Medeiros participava do desafio e, ao cair, bateu a cabeça. A menina teve traumatismo craniano e chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu ao ferimento.

A polêmica voltou à tona nesta semana, com a divulgação de vários vídeos mostrando até uma mãe sendo derrubada no chão pelos filhos. Em outros, jovens fazem a brincadeira dentro de escolas.

Presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Minas Gerais, Wagner Lemos alerta: o ato é grave devido ao tipo de queda e a área do corpo que pode ser lesionada.

“No crânio, o paciente terá um trauma cranioencefálico, com limitação de movimentos e perda da sensibilidade. Na região cervical (pescoço), o dano será na coluna medular, o que pode provocar a perda do movimento dos braços (paraplegia) ou dos braços e pernas (tetraplegia)”, explicou o médico.

Não para por aí

Além das sequelas físicas, a brincadeira deixa feridas emocionais, destaca a psicopedagoga Michelli Freitas. “Fere o outro por ele ter sido exposto a esse tipo de situação”.

A especialista diz que a escola tem papel importante na conscientização dos alunos. “Ela não pode deixar esse tipo de brincadeira acontecer”, completa.

Em relação aos pais, Michelli afirma ser essencial o diálogo. A recomendação é seguida à risca por Antônio Afonso Alves, de 50 anos.

Pai de um menino de 13, o engenheiro de produção conta que a “rasteira” preocupa ainda mais porque pode ocorrer nas instituições de ensino, numa época em que adolescentes costumam ser influenciados pelos colegas. “Acabam, por vezes, indo ‘na onda’”.

Ao ter acesso ao vídeo do desafio, Antônio Afonso não hesitou em mostrar para o garoto. “Tanto esse quanto outros que já recebi. Sempre o oriento sobre esses assuntos”.