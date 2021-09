Pela primeira vez desde que o programa Minas Consciente foi atualizado, em agosto de 2020, todas as 14 macrorregiões de saúde do Estado estarão na Onda Verde. Anteriormente, apenas a região Triângulo do Sul ocupava a faixa amarela do plano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9) pelo Comitê Extraordinário Covid-19. A mudança passa a valer a partir de sábado (11).

Com a definição, todo o Estado ficará na fase mais flexível do plano, criado para a retomada gradual e segura das atividades econômicas. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, os indicadores da doença em Minas seguem com previsão de queda, devido ao avanço da vacinação.

Até o momento, 13,8 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a doença no Estado. Do grupo, 5,9 milhões tomaram o reforço. “Outro ponto de destaque é a aplicação de quase 300 mil doses de vacina na média móvel diária. Isso mostra e reforça a importância da imunização no controle da pandemia no estado’’, disse.

Outros indicadores

Além dos números da imunização em Minas Gerais, outros indicadores da pandemia foram apresentados pelo Comitê Covid. Conforme o último relatório, a taxa de incidência do coronavírus registrou queda de 37% na última semana e de 44% nos 14 dias anteriores. Já as internações caíram 35% em quatro semanas.

(*) Com informações da Agência Minas

