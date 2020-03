Pela nova vez, um avião pousará no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com pessoas deportadas pelo governo dos Estados Unidos. Dessa vez, o avião fretado tem previsão de pouso às 13h30 desta segunda-feira (16), com 57 brasileiros, de acordo com a concessionária que administra o aeroporto BH Airport.

O avião é fretado pela U.S. Immigration and Customs Enforcement, agência norte-americana que controla imigração e alfândega e, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, é de inteira responsabilidade do governo estadunidense.

Desde outubro, mais de 700 brasileiros tiveram de retornar ao Brasil por meio do aeroporto de Confins. Antes, o governo brasileiro recusava a deportação em massa, por entender que os casos dos brasileiros deveriam ser estudados individualmente. Mas, em 2019, os governos do Brasil e dos Estados Unidos entraram em acordo sobre a deportação de migrantes ilegais.



