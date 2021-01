Mais uma vez, Minas quebrou recordes negativos de infecções por Covid-19. Pela segunda vez na semana, o número de casos confirmados em 24 horas superou a maior marca registrada no Estado desde o início da pandemia, em março do ano passado. Nesta sexta-feira, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) contabilizou 7.812 novos testes positivos no período de um dia.

Há três dias os números de confirmações em território mineiro supera a casa dos sete mil infectados. A maior marca havia sido na quarta-feira (6), quando 7.715 pessoas foram atestadas com o vírus. Segundo o executivo estadual, já são 579.469 casos.

Conforme o levantamento, 103 pessoas perderam a vida por complicações da doença de ontem para hoje. Ao todo, o Estado soma 12.469 óbitos pela enfermidade. Dos 853 municípios de Minas Gerais, 712 já computaram ao menos uma morte por Covid.

Recuperados

Por outro lado, a SES informou que 520.733 mineiros já se recuperaram do novo coronavírus. Outros 46.267 pacientes seguem em acompanhamento médico.

Fechamento do comércio em BH

Ainda segundo o boletim, Belo Horizonte lidera o Estado em número de casos confirmados e mortes. Ao todo, a capital mineira já registrou 64.995 infectados e 1.921 mortes.

Por conta dos números elevados, além das altas taxas de ocupação de leitos de UTI e de leitos de enfermaria, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) decretou que apenas o comércio essencial poderá funcionar na cidade a partir de segunda-feira (11).

A medida, publicada nesta sexta no Diário Oficial do Município, determina que as atividades não essenciais ficarão suspensas por tempo indeterminado.

Leia mais:

PBH publica decreto e comércio fica restrito às atividades essenciais; veja o que pode funcionar

Zema sanciona lei que garante vacinação contra Covid-19 em Minas

Lewandowski suspende requisição de seringas e agulhas feita por União