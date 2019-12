Desde que o período chuvoso teve início, no final de outubro, 168 alertas sobre enxurradas, alagamentos, chuvas de granizo e outras ocorrências típicas da época já apareceram em canais de TV a cabo em Minas. Os avisos, elaborados pela Defesa Civil mineira, foram habilitados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 23 de setembro deste ano, em uma ação conjunta com prestadoras de TV por assinatura.

O serviço funciona dessa maneira: o cliente recebe uma mensagem, em formato de pop-up, quando uma caixa sobrepõe a imagem da televisão, por dez segundos, com a opção de clicar e fechar o alerta. Não é necessário cadastro indicando interesse nas notificações de emergência, assim como não é possível bloquear o recebimento.

De acordo com o tenente-coronel Flávio Godinho, que também é coordenador-adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, essa é uma das ações adotadas para o período chuvoso. "Nós temos acesso ao sistema, digitamos o que a gente quer informar e todas as pessoas que estão assistindo, independente do canal, recebe. São alertas de alta importância", ressalta.

Às mensagens na TV, somam-se os SMS encaminhados a telefones cadastrados na Defesa Civil. "Para receber, a pessoa precisa mandar uma mensagem para o número 40199 com o CEP de onde deseja receber alertas. Inclusive, o cidadão pode colocar mais de um CEP para acompanhar", garantiu o tenente-coronel, reforçando que quem ainda não recebe deve se cadastrar.

O projeto, nacional, foi concluído em 2017. De acordo com a Anatel, de fevereiro de 2017 a agosto de 2019, 700 mil mensagens foram disparadas para 6,7 milhões de clientes.

O que fazer durante o período chuvoso?

Além das ações por TV a cabo e SMS, o tenente-coronel Flávio Godinho considera importantes outras formas de prevenção a acidentes durante o período chuvoso. Confira as dicas dadas por ela:

- Evite lugares abertos, como estacionamentos, praias, campos de futebol.

- Mantenha a distância de objetos altos, como árvores e postes.

- Não tente atravessar nenhum alagamento ou enxurrada, mesmo caminhando ou dentro de algum veículo.

- Não deixe crianças brincando em áreas alagadas ou enxurradas para que ela não tenha contato com água empoçada. Afinal, além do risco de doença, ela pode ser levada.

- Procure sempre o local mais alto.

- Cuidado com a descarga elétrica, que sempre acontece no fim dos temporais.

- Durante a tempestade, desligue os equipamentos eletrônicos da rede elétrica.

- Só saia de casa quando a chuva cessar ou diminuir.