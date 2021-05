Pelo menos 186 cidades de Minas Gerais registraram falta de vacinas contra a Covid-19 para aplicação da primeira ou segunda doses na última semana, situação que compromete o andamento da imunização contra a doença no Estado. A conclusão é de um estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre os desafios no combate à pandemia.

Os pesquisadores ouviram gestores de 482 cidades mineiras, no período entre segunda (24) e sexta-feira (28). Desse total de entrevistados, 38,6% afirmaram que não foi possível seguir a ordem do Plano Nacional de Imunização (PNI), do governo federal, devido à ausência de imunizantes. Outras 288 cidades responderam que não faltaram doses.

O estudo da CNM é feito diretamente com as secretarias municipais de Saúde e tem por critério não divulgar os nomes das cidades que participaram do questionário como forma de garantir a fidelidade dos dados. Veja outras conclusões do estudo em Minas:

Houve risco iminente de falta de medicamentos do 'kit intubação' na sua cidade?

Sim: 114 cidades;

Não: 323 cidades.

Faltaram vacinas contra a Covid-19 para aplicação da primeira dose?

Sim: 143 cidades;

Não: 41 cidades;

Não responderam: 2 cidades.

Faltaram vacinas contra a Covid-19 para aplicação da segunda dose?

Sim: 83 cidades;

Não: 101 cidades;

Não responderam: 2 cidades.

A vacinação de profissionais da Educação já teve início no seu município?

Sim: 41 cidades;

Não: 437 cidades;

Não responderam: 4 cidades.

A pesquisa também mostrou que 73,9% dos municípios brasileiros adotaram medidas de restrição para conter a Covid. A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para obter um posicionamento sobre a ausência de vacinas e aguarda retorno.

