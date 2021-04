Pelo menos 95 cidades mineiras registraram falta de vacinas contra a Covid-19 para a aplicação da segunda dose nesta semana. A conclusão é da pesquisa semanal da Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre os desafios enfrentados pelos gestores locais no combate à pandemia. No Brasil, conforme o estudo, mais de 869 localidades tiveram a mesma dificuldade no mesmo período.

Segundo especialistas, a não aplicação da segunda dose é ainda mais preocupante do que a falta da primeira aplicação, já que há um prazo a ser cumprido pelo paciente imunizado para que a vacinação seja completa. Na CoronaVac, esse intervalo é de 14 a 28 dias entre a primeira e a segunda doses. Já no caso da AstraZeneca, três meses. A reportagem procurou o Ministério da Saúde para saber qual é a recomendação para quem perde o prazo da segunda dose e aguarda retorno.

De acordo com os dados da 6ª edição da "Pesquisa CNM – Covid-19", o estudo foi feito por amostragem e ouviu 583 dos 853 municípios mineiros, no período entre segunda (26) e quinta-feira (29). Entre os respondentes, 95 deles afirmaram que faltou vacina para aplicar a segunda dose no município em que atuam; enquanto os outros 488 representantes declararam que o estoque estava dentro da normalidade.

Primeira dose

Já em relação à primeira dose do imunizante, os mesmos gestores de saúde dos municípios responderam que houve falta em 131 cidades mineiras. Outras 449 lideranças afirmaram à pesquisa que havia vacinas suficientes para aplicação da primeira etapa. O estudo não informa o nome das cidades com falta de compostos químicos. Conforme a confederação, a privacidade é mantida para garantir que os representantes locais continuem participando e oferecendo dados fidedignos.

No país como um todo, os pesquisadores ouviram 2.831 gestores, do total de 5.568 municípios brasileiros. Segundo a CNM, 673 deles afirmaram ter havido falta de vacinas para a primeira dose; enquanto 869 declararam que não havia imunizantes suficientes para a aplicação da segunda dose.

Outros dados

Ainda sobre o cenário de Minas, a pesquisa da CNM fez outros questionamentos aos 349 gestores municipais, como falta de medicamentos do 'kit intubação' e de oxigênio nos hospitais das cidades. Veja abaixo:

Nesta semana, há risco iminente do hospital da sua região ficar sem medicamento do 'kit intubação'?

Sim: 30%

Não: 60,7%

Não respondeu: 9,3%

Nesta semana, há risco de faltar oxigênio no hospital e centro Covid do seu município?

Sim: 10,6%

Não: 87,3%

Não respondeu: 2,1%

Há pacientes internados em Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) aguardando leitos de UTI?

Sim: 22,9%

Não: 75,2%

Não respondeu: 1,9%

Nesta semana ou na anterior o município registrou pacientes intubados na UPA?

Sim: 75%

Não: 25%

Não respondeu: -

A pesquisa completa pode ser vista aqui.

