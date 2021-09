Pelo menos nove cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte não registraram mortes em decorrência da Covid-19 nesta semana. O levantamento é baseado nas informações das Secretarias Municipais de Saúde, e indica que a doença vem sendo controlada na Grande BH.

O município da região que está a mais tempo sem mortes pelo novo coronavírus é Itaguara. São 57 dias sem nenhum registro - o último aconteceu em 4 de agosto. Em Caeté, Ibirité e Matozinhos não há mortes pela Covid-19 desde a última semana de agosto.

São Joaquim de Bicas registrou a última morte em 6 de setembro. Pedro Leopoldo e Raposos, em 10 de setembro. Por fim, Sabará e Vespasiano tiveram o último registro mais recente de óbitos pelo coronavírus em 24 de setembro.

Vacinação

A queda no número de mortes é reflexo do andamento da vacinação na RMBH. De acordo com o Painel Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde, cerca de 4 milhões de pessoas receberam ao menos a primeira dose do imunizante na região - desses, quase 2 milhões também receberam a segunda dose.

Considerando a primeira parte da imunização, 90% das pessoas acima dos 18 anos recebeu a vacina. Por outro lado, 49% do mesmo público já está com a cobertura vacinal completa, seja pelas duas doses ou dose única.

Confira as datas exatas do óbito mais recente registrado em cada cidade.