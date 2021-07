Nas últimas 24 horas, Minas Gerais registrou 186 óbitos por Covid-19. Com isso, o Estado completa quatro dias seguidos com mais de 160 vidas perdidas no período de um dia. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), neste sábado (10).

Na quarta-feira (7), foram 230 mortes; na quinta, outras 218; 160 nessa sexta-feira; e 186 neste sábado. Ao todo, desde o início da pandemia, já são 47.942 óbitos em decorrência da doença.

Ainda no período de 24 horas, o território mineiro confirmou mais 6.801 novos casos, somando 1.862.425 pessoas contaminadas desde março do ano passado. Já outros 68.998 cidadãos têm o quadro clínico em acompanhamento.

Os casos recuperados são 1.745.485. Ou seja, são pessoas que tiveram a confirmação de Covid-19, mas receberam alta hospitalar ou cumpriram isolamento domiciliar de 10 dias, e estão há 72 horas sem sintomas e sem intercorrências.

Vacinação

Os dados de vacinação são atualizados no fim de semana. Conforme os mais recentes, divulgados nessa sexta-feira (9), Minas vacinou 7.865.659 pessoas em primeira dose; e 2.783.111 cidadãos com o reforço (segunda dose). Já 75.973 foram vacinados com a dose única, da Janssen.

